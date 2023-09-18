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Стоматолог Квакина рассказала о минусах домашнего отбеливания зубов

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Стоматолог Виктория Квакина рассказала, что процедура домашнего отбеливания может негативно сказаться на внешнем виде зубов.

Каждый десятый пациент приходит с эстетическим дефектом после домашнего отбеливания, поделилась специалист в беседе с Тульской службой новостей.  

По её словам, в домашних условиях чаще всего используют пасты с твёрдыми частичками, частое использование которых ведёт к стираемости эмали.

Также есть пасты, в состав которых входят пероксид карбамида, и полоски с пероксидом водорода и карбамида. Квакина отметила, что межзубные промежутки после их применения остаются тёмными, что бросается в глаза.

Она посоветовала проводить процедуру отбеливания у специалиста, а также напомнила, что перед отбеливанием необходимо провести профессиональную чистку полости рта.

Ранее стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина призвала не проглатывать зубную пасту во время чистки зубов.

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