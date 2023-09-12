Узнать больше

Стоматолог Бородина предостерегла от проглатывания зубной пасты

Короткая ссылка
Стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина призвала не проглатывать зубную пасту во время чистки зубов. По её словам, мало кто задумывается о том, что в состав пасты входит, например, фтор.
Стоматолог Бородина предостерегла от проглатывания зубной пасты
  • Gettyimages.ru
  • © bernardbodo

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметила, что фториды защищают зубы от кариеса, но вместе с тем этот элемент не предназначен для применения внутрь.

Бородина также привела данные, согласно которым около 30—40% взрослых бессознательно проглатывают зубную пасту.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются препараты от аллергии, сорбенты, ферменты, лекарства от боли в горле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить