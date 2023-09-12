Стоматолог Бородина предостерегла от проглатывания зубной пасты
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В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметила, что фториды защищают зубы от кариеса, но вместе с тем этот элемент не предназначен для применения внутрь.
Бородина также привела данные, согласно которым около 30—40% взрослых бессознательно проглатывают зубную пасту.
Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются препараты от аллергии, сорбенты, ферменты, лекарства от боли в горле.