Стоматолог Бородина предостерегла от проглатывания зубной пасты

Стоматолог-гигиенист Анастасия Бородина призвала не проглатывать зубную пасту во время чистки зубов. По её словам, мало кто задумывается о том, что в состав пасты входит, например, фтор.

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач отметила, что фториды защищают зубы от кариеса, но вместе с тем этот элемент не предназначен для применения внутрь.

Бородина также привела данные, согласно которым около 30—40% взрослых бессознательно проглатывают зубную пасту.

Ранее сообщалось, что, согласно новому исследованию, наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются препараты от аллергии, сорбенты, ферменты, лекарства от боли в горле.