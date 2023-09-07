Узнать больше

В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и сорбенты

Короткая ссылка
Согласно новому исследованию, наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются препараты от аллергии, сорбенты, ферменты, лекарства от боли в горле.
В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и сорбенты
  • Gettyimages.ru
  • © victorass88

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков компании BestDoctor.

В список также попали жаропонижающие средства, обезболивающие препараты.

«Можно выделить определённые группы препаратов, которые важно иметь в каждом доме. Во-первых, это жаропонижающие и обезболивающие препараты, которые помогут справиться с высокой температурой и снизить болевые ощущения», — рассказала врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова.

По её словам, далее следуют сорбенты, антигистаминные средства, спазмолитические препараты.

Ранее кандидат психологических наук, руководитель «Лаборатории психологии здоровья» НМИЦ ТПМ Минздрава России Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал о депрессии и её профилактике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить