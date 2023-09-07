В домашнюю аптечку россиян чаще всего входят лекарства от аллергии и сорбенты

Согласно новому исследованию, наибольшей популярностью при составлении домашней аптечки у россиян пользуются препараты от аллергии, сорбенты, ферменты, лекарства от боли в горле.

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков компании BestDoctor.

В список также попали жаропонижающие средства, обезболивающие препараты.

«Можно выделить определённые группы препаратов, которые важно иметь в каждом доме. Во-первых, это жаропонижающие и обезболивающие препараты, которые помогут справиться с высокой температурой и снизить болевые ощущения», — рассказала врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова.

По её словам, далее следуют сорбенты, антигистаминные средства, спазмолитические препараты.

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