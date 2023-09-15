Психолог Гуляев: набор лишнего веса может возникать из-за невроза

Психолог Андрей Гуляев, член Профессиональной психотерапевтической лиги и Европейской ассоциации психотерапевтов, объяснил, что психологические проблемы могут стать причиной набора веса.

«Одна из психологических причин лишнего веса, его набора и удержания в том, что человек находится под давлением, кто-то на него давит или даже нападает, одним словом, этот человек не находится в безопасности с точки зрения тела», — поделился эксперт в беседе с НСН.

У людей с невротическими расстройствами зачастую ощущения заблокированы. Поэтому человеку необходимо в первую очередь научиться чувствовать свои эмоции и сигналы собственного тела.

Чтобы не доводить себя до крайности, врач посоветовал обращаться за советом к своему телу и эмоциям с вопросом: «хочу ли я этого или это насилие над собой»?

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что к развитию артериальной гипертонии может привести ряд заболеваний, таких как атеросклероз, болезни почек, ожирение.