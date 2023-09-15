Врач Чернышова: гипертония может развиться из-за атеросклероза

Врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что к развитию артериальной гипертонии может привести ряд заболеваний, таких как атеросклероз, болезни почек, ожирение.

При атеросклерозе затрудняется движение крови по сосудам, объяснила врач в беседе с «Москвой 24».

«Чтобы кровь всё же в достаточном объёме поступала к органам и протискивалась через узкие сосуды, давление увеличивается», — уточнила специалист.

Также, по её словам, гипертония может развиться из-за опухоли надпочечников.

Ещё одна частая причина гипертонии — избыточный вес: сердцу трудно обеспечить кровью крупное тело и приходится повышать давление, заключила Чернышова.

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