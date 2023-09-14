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Врач Писарева рекомендовала людям старше 50 лет исключить из рациона манную кашу

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Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, какие каши не несут пользу людям старше 50 лет.
Врач Писарева рекомендовала людям старше 50 лет исключить из рациона манную кашу
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В беседе с «Вечерней Москвой» Писарева пояснила для людей старше 50 лет не несут пользу манные каши, каши из белого риса и овсянка быстрого приготовления.

Так, манная каша не содержит клетчатки в своём составе.

«Её не рекомендуется есть людям старше 50 лет. Она может быть в рационе детей, потому что быстро усваивается», — отметила Писарева.

По её словам, рисовая каша обладает высоким гликемическим индексом и высокой калорийностью, а овсянка быстрого приготовления — быстроуглеводный десерт.

Ранее Екатерина Иванникова, руководитель клиники диетологии и нутритивной поддержки Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, врач эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, напомнила, что употребление грибов противопоказано при ряде заболеваний, особенно в пожилом возрасте.

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