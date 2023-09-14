Диетолог Иванникова не рекомендовала употреблять грибы в пожилом возрасте
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Грибы — трудноперевариваемый продукт за счёт большого содержания клетчатки и хитина, отметила специалист в беседе с газетой «Известия».
Кроме того, по её словам, грибы, растущие в экологически неблагоприятных зонах, могут накапливать вредные вещества из окружающей среды.
«Основными противопоказаниями к употреблению грибов являются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, почек, а также повышенное артериальное давление. В связи с этим мы не рекомендуем людям старшего возраста добавлять в свой рацион этот продукт на постоянной основе», — сказала Иванникова.
По её словам, допускается в сезон употребление не более 100—150 г продукта в день.
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