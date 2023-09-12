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Диетолог Кабанов рассказал о мировом опыте и мерах борьбы с болезнями сердца

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Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, что чрезмерное потребление животных жиров, жареных блюд и жирного мяса может привести к заболеваниям сердца.
Диетолог Кабанов рассказал о мировом опыте и мерах борьбы с болезнями сердца
  • Gettyimages.ru
  • © PS3000

Во второй половине XX века в скандинавских странах наблюдался значительный уровень смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, — в большей степени из-за излишнего потребления сливочного масла и мясных продуктов, поделился специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Вследствие нездорового питания значительная часть населения имела заболевания сердца к 40 годам. Тогда в 70-х годах XX века правительство Финляндии начало программу по просвещению населения в сфере здорового питания с целью сократить потребление животных продуктов.

«За два десятилетия программы смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась в восемь раз. И за это же время потребление сливочного масла сократилось на 90%», — резюмировал специалист.

Ранее врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Армине Афонина рассказала о причинах и последствиях дефицита веса.

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