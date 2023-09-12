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Врач Афонина рекомендовала людям с дефицитом веса употреблять каши и фрукты

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Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиники» Армине Афонина рассказала о причинах и последствиях дефицита веса.

В беседе с «Газетой.Ru» Афонина объяснила, что дефицит массы тела диагностируют у людей с индексом массы тела менее 18,5.

По словам врача, заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, дисбаланс в поступлении и расходе килокалорий могут быть причинами дефицита веса.

Такое состояние организма может привести к снижению иммунитета, утомляемости, развитию бесплодия и остеопорозу.

При дефиците массы тела Афонина рекомендовала обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу, а также употреблять крупы, макароны, выпечку, фрукты, в частности авокадо.

Ранее соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал RT, за какими параметрами тела стоит следить, чтобы не допустить набора лишнего веса и возможного ожирения.

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