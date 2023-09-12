Врач Афонина рекомендовала людям с дефицитом веса употреблять каши и фрукты
В беседе с «Газетой.Ru» Афонина объяснила, что дефицит массы тела диагностируют у людей с индексом массы тела менее 18,5.
По словам врача, заболевания желудочно-кишечного тракта, эндокринные заболевания, дисбаланс в поступлении и расходе килокалорий могут быть причинами дефицита веса.
Такое состояние организма может привести к снижению иммунитета, утомляемости, развитию бесплодия и остеопорозу.
При дефиците массы тела Афонина рекомендовала обратиться к эндокринологу и гастроэнтерологу, а также употреблять крупы, макароны, выпечку, фрукты, в частности авокадо.
Ранее соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал RT, за какими параметрами тела стоит следить, чтобы не допустить набора лишнего веса и возможного ожирения.