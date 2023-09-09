Врач Чудаков назвал способы распознать зарождающееся ожирение

Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал RT, за какими параметрами тела стоит следить, чтобы не допустить набора лишнего веса и возможного ожирения.

По его словам, в этом отношении рекомендуется уделять внимание изменениям объёма талии и индекса массы тела.

«Важным способом контроля нормальной массы тела является определение индекса массы тела. У женщин он составляет 20—22 единицы, у мужчин — от 23 до 25 единиц. Ещё один важный показатель — объём талии. У мужчин он не должен превышать 94 см, у женщин — 80 см», — уточнил Чудаков.

Если соответствующие показатели превышают норму, можно говорить о повышенном риске возникновения абдоминального ожирения — скопления жировой ткани вокруг внутренних органов.

«Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям», — предупредил эксперт.

Также он напомнил, что основной причиной ожирения является несоответствие количества потребляемой пищи (энергопоступления) уровню энергозатрат. По словам врача, в современном мире существуют негативные предпосылки для роста числа людей с избыточной массой тела и ожирением, связанные с изменением структуры питания.

«В рацион современного человека входит много высококалорийных, но почти не содержащих питательных веществ продуктов. Когда человек начинает сокращать количество продуктов, он также сокращает количество ценных веществ, поступающих в организм и обеспечивающих нормальное функционирование метаболических процессов. Для решения этой задачи развитые страны пошли по пути создания специализированных продуктов питания, к которым относятся функциональные продукты, биологически активные добавки, которые дают возможность при минимальном количестве калорий восполнить дефицит ценных элементов питания», — добавил Чудаков.

При первых признаках набора веса собеседник RT посоветовал сократить количество лёгких углеводов (белый хлеб, выпечка, фастфуд) в рационе и повысить физическую активность. На первых порах этого должно быть достаточно, чтобы взять вес под контроль.

«Если вес не нормализуется, стоит проконсультироваться с диетологом или нутрициологом и добавить БАДы для восполнения дефицита нутриентов, необходимых для снижения массы тела. Если вес продолжает расти, то стоит обратиться к эндокринологу, который, возможно, выявит нарушения в работе щитовидной железы», — резюмировал он.

Ранее врач высшей категории, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала о небезопасных методах борьбы детей с лишним весом.