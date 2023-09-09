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Врач Чудаков назвал способы распознать зарождающееся ожирение

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Ксения Калинкина
Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков рассказал RT, за какими параметрами тела стоит следить, чтобы не допустить набора лишнего веса и возможного ожирения.
Врач Чудаков назвал способы распознать зарождающееся ожирение
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По его словам, в этом отношении рекомендуется уделять внимание изменениям объёма талии и индекса массы тела. 

«Важным способом контроля нормальной массы тела является определение индекса массы тела. У женщин он составляет 20—22 единицы, у мужчин — от 23 до 25 единиц. Ещё один важный показатель — объём талии. У мужчин он не должен превышать 94 см, у женщин — 80 см», — уточнил Чудаков.

Если соответствующие показатели превышают норму, можно говорить о повышенном риске возникновения абдоминального ожирения — скопления жировой ткани вокруг внутренних органов.

«Это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сахарному диабету и другим метаболическим нарушениям», — предупредил эксперт.

Также он напомнил, что основной причиной ожирения является несоответствие количества потребляемой пищи (энергопоступления) уровню энергозатрат. По словам врача, в современном мире существуют негативные предпосылки для роста числа людей с избыточной массой тела и ожирением, связанные с изменением структуры питания.

«В рацион современного человека входит много высококалорийных, но почти не содержащих питательных веществ продуктов. Когда человек начинает сокращать количество продуктов, он также сокращает количество ценных веществ, поступающих в организм и обеспечивающих нормальное функционирование метаболических процессов. Для решения этой задачи развитые страны пошли по пути создания специализированных продуктов питания, к которым относятся функциональные продукты, биологически активные добавки, которые дают возможность при минимальном количестве калорий восполнить дефицит ценных элементов питания», — добавил Чудаков.

При первых признаках набора веса собеседник RT посоветовал сократить количество лёгких углеводов (белый хлеб, выпечка, фастфуд) в рационе и повысить физическую активность. На первых порах этого должно быть достаточно, чтобы взять вес под контроль.

«Если вес не нормализуется, стоит проконсультироваться с диетологом или нутрициологом и добавить БАДы для восполнения дефицита нутриентов, необходимых для снижения массы тела. Если вес продолжает расти, то стоит обратиться к эндокринологу, который, возможно, выявит нарушения в работе щитовидной железы», — резюмировал он.

Ранее врач высшей категории, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала о небезопасных методах борьбы детей с лишним весом.

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