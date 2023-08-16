Врач Сайфулина предупредила о вреде диет с дефицитом калорий для ребёнка

Врач высшей категории, педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьям Сайфулина рассказала о небезопасных методах борьбы детей с лишним весом.

В беседе с РИАМО Сайфулина объяснила, что диеты с большим дефицитом калорий действительно могут помочь сбросить вес, но при этом могут привести к нарушениям полового созревания.

Кроме того, врач предупредила о БАДах и гомеопатических препаратах для снижения веса. По её словам, их состав может быть опасен для ребёнка.

«Они (препараты. — RT) не проходили клинические испытания, неизвестно, какой компонент в их составе каким образом повлияет на ещё не полностью сформировавшийся организм», — объяснила Сайфулина.

Врач рекомендовала родителям записать своего ребёнка на приём к педиатру.

Ранее детский стоматолог клиники «Белая радуга» Анастасия Лохова посоветовала в конце лета посетить с ребёнком зубного врача, так как на фоне обилия потенциально вредной для здоровья зубов пищи могут начаться нежелательные процессы.