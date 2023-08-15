Стоматолог Лохова посоветовала проверять состояние детских зубов в конце лета

Детский стоматолог клинки «Белая радуга» Анастасия Лохова посоветовала в конце лета посетить с ребёнком зубного врача, так как на фоне обилия потенциально вредной для здоровья зубов пищи могут начаться нежелательные процессы.

Летом дети, как правило едят много ягод — малину, красную и чёрную смородину, в которых содержится лимонная кислота, способствующая истончению зубной эмали, объяснила врач в интервью «Газете.Ru».

Также, по её словам, в сезонных фруктах много фруктозы, которая является потенциальным очагом скопления микроорганизмов.

Смена воды тоже может способствовать образованию налёта на детских зубах, особенно при некачественной гигиене полости рта, отметила Лохова.

Ранее детский и подростковый стоматолог Алина Бабак рассказала о «летних» продуктах, вредных для здоровья. По её словам, прежде всего это газировка.