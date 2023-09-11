Пострадавший при нападении на школу в Ростовской области находится в реанимации
- РИА Новости
Как отметил региональный министр, получивший проникающее ранение в результате происшествия был доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Таганроге.
«Проведено необходимое обследование, больной прооперирован, в настоящий момент находится в реанимации. У него медикаментозный сон, состояние средней тяжести», — цитирует его ТАСС.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.
СК возбудил дело по факту происшествия.