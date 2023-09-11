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Пострадавший при нападении на школу в Ростовской области находится в реанимации

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Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев заявил, что один из пострадавших во время нападения подростка с ножом на школу находится в реанимации.
Пострадавший при нападении на школу в Ростовской области находится в реанимации
  • РИА Новости

Как отметил региональный министр, получивший проникающее ранение в результате происшествия был доставлен в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Таганроге.

«Проведено необходимое обследование, больной прооперирован, в настоящий момент находится в реанимации. У него медикаментозный сон, состояние средней тяжести», — цитирует его ТАСС.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.

СК возбудил дело по факту происшествия.

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