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В Ростовской области подросток с ножом ранил людей и попытался зайти в школу

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.
В Ростовской области подросток с ножом ранил людей и попытался зайти в школу
  • РИА Новости

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооружённый ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых», — написал он в Telegram.

По его словам, ранены были трое сотрудников образовательного учреждения и родственник одного из учеников. Нападавший задержан очевидцами.

«Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — добавил губернатор.

Уточняется, что никто из детей не пострадал. Состояние пострадавших — лёгкой степени тяжести. Им уже оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта с поджогом школы.

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