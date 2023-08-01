Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка о подготовке к теракту

Следственное управление СК России по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в подготовке теракта с поджогом школы.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России», — заявили в СК России.

Отмечается, что подросток планировал поджечь школу в Самарской области. Он начал изготавливать самодельное оружие и приобрёл зажигательную смесь. Задуманное не удалось довести до конца — преступление пресекли сотрудники управления ФСБ России по Самарской области.

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В июне в Армавире был задержан 15-летний подросток, его обвиняют в подготовке теракта.

По данным СУ СК России по Краснодарскому краю, юноша решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города.