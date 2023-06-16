В Армавире задержали подростка по обвинению в подготовке теракта
- РИА Новости
Об этом сообщили в СУ СК России по Краснодарскому краю.
«В Армавире несовершеннолетний обвиняется в приготовлении к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подросток решил в целях устрашения населения поджечь одно из общеобразовательных учреждений города Армавира.
Обвиняемый был задержан, возбуждено дело о подготовке теракта.
Ранее жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах.