СК возбудил дело после нападения подростка с ножом в школе в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело в отношении подростка, ранившего четверых человек в одной из школ Ростовской области.

Об этом сообщили в региональном отделении ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — говорится заявлении.

По данным следствия, утром 11 сентября несовершеннолетний намеревался совершить убийство учителя МБОУ Краснодесантская СОШ. Он надел маску и с кухонным ножом пошёл в школу, однако на месте две сотрудницы школы, а также родственник одной из учениц обезвредили его, в результате чего получили ранения.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что четыре человека пострадали в результате ЧП, в ходе которого подросток с ножом попытался зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района.