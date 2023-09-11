Специалист Соколов посоветовал выбирать арбузы с жёлтым пятном на боку

Доктор сельскохозяйственных наук Артём Соколов рассказал RT, каких правил стоит придерживаться, чтобы выбрать качественный и вкусный арбуз.

При выборе арбуза стоит обращать внимание на несколько признаков, отметил Соколов.

Так, у хорошего арбуза на коре должно быть жёлтое пятно, а хвостик плода не должен быть сухим.

«Если он сухой, это не очень хорошо, это признак того, что арбуз долго хранился. Хвостик должен быть зелёным. Но из-за того, что арбузы долго транспортируются до места продажи, хвостики порой подсыхают», — уточнил Соколов.

Ещё один важный показатель — внешний вид арбуза. Кора должна быть чёткой, твёрдой, без вмятин и выбоин.

«Если они есть, арбуз начал портиться внутри. То же самое касается возможных проколов на коре. Если они есть, незамедлительно начнётся процесс гниения», — добавил эксперт.

Вместе с тем стоит обратить внимание и на звук, который издаёт арбуз, когда по нему стучат.

«У испорченного арбуза он глухой. Хорошо, когда звук умеренно звонкий», — объяснил Соколов.

Также очень важно правильно подготовить арбуз к употреблению. Для этого его нужно вымыть с мылом, желательно два раза.

«На арбузе, на его коре, которая защищает плод от воздействия внешних факторов, от тех же грязных рук рабочих, скапливается множество различных бактерий. Обычно люди просто ополаскивают арбуз, не делая его пригодным к употреблению», — резюмировал собеседник RT.

Ранее сообщалось, что в Москве после употребления арбуза скончалась страдавшая хроническими заболеваниями женщина.