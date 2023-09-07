Врач Уханова: стресс может стать причиной гормонального сбоя и набора веса

Врач-психотерапевт, психогенетик, ИРП-терапевт Наталья Уханова заявила, что накопленный стресс может быть причиной набора лишнего веса.

Длительный, слишком сильный, частый, продолжительный стресс вреден для психики, так как она не успевает восстановиться, объяснила она в беседе с РИАМО.

«Можно заработать апатию, эмоциональное выгорание и болезни. Естественно, накопленный стресс влияет на похудение», — уточнила Уханова.

Такой стресс может стать причиной нарушений обмена веществ и гормонального фона, и это отражается на весе.

Если ожирение связано с заболеванием, то занятий спортом и диет будет недостаточно. Уханова посоветовала обратиться к эндокринологу, который назначит обследование и подберёт лечение.

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