Узнать больше

Психолог Арутюнян назвала отличия депрессии от плохого настроения

Короткая ссылка
Психолог Зара Арутюнян рассказала, чем депрессия отличается от плохого настроения.
Психолог Арутюнян назвала отличия депрессии от плохого настроения
  • Gettyimages.ru

«Плохое настроение длится недолго, депрессия — это месяц, два, три и более. Затяжное плохое настроение, отсутствие любых желаний — не хочет человек идти гулять, ничего не радует», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, одним из важных симптомов депрессии является нарушение режима сна, когда человек всё время хочет спать или вообще не спит.

«Любое такое умноженное на плохое настроение изменение режима сна — это симптом. Также изменение режима питания — потеря аппетита или, наоборот, гипераппетит», — отметила Арутюнян.

Как добавила эксперт, нужно быть внимательными к своему состоянию и настроению.

Ранее нейропсихолог, медицинский психолог «СМ-Клиники» Диана Лобанова заявила, что домашние животные помогают владельцам справиться с апатией и стрессом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить