Психолог Арутюнян назвала отличия депрессии от плохого настроения

Психолог Зара Арутюнян рассказала, чем депрессия отличается от плохого настроения.

«Плохое настроение длится недолго, депрессия — это месяц, два, три и более. Затяжное плохое настроение, отсутствие любых желаний — не хочет человек идти гулять, ничего не радует», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, одним из важных симптомов депрессии является нарушение режима сна, когда человек всё время хочет спать или вообще не спит.

«Любое такое умноженное на плохое настроение изменение режима сна — это симптом. Также изменение режима питания — потеря аппетита или, наоборот, гипераппетит», — отметила Арутюнян.

Как добавила эксперт, нужно быть внимательными к своему состоянию и настроению.

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