Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,6% за неделю

В России заболеваемость коронавирусом выросла на 31,6% за неделю. Число госпитализаций увеличилось на 13,2%.

Об этом сообщает оперативный штаб во «ВКонтакте».

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по России», — говорится в сообщении.

Также утверждается, что за неделю подтверждено 16 летальных случаев заболевания.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире на 63% за 28 дней.

Кроме того, в Санкт-Петербурге начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Они открылись в 15 районах города, в том числе в Центральном, Выборгском, Кронштадтском и Невском.