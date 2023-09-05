Заболеваемость коронавирусом в России выросла на 31,6% за неделю
- Gettyimages.ru
- © Morsa Images
Об этом сообщает оперативный штаб во «ВКонтакте».
«Увеличение числа госпитализаций произошло в 36 субъектах Российской Федерации, в том числе в 11 регионах более, чем в среднем по России», — говорится в сообщении.
Также утверждается, что за неделю подтверждено 16 летальных случаев заболевания.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире на 63% за 28 дней.
Кроме того, в Санкт-Петербурге начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Они открылись в 15 районах города, в том числе в Центральном, Выборгском, Кронштадтском и Невском.