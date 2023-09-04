В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

В Санкт-Петербурге начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Они открылись в 15 районах города, в том числе в Центральном, Выборгском, Кронштадтском и Невском.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Также сделать прививку можно в Московском, Петроградском, Пушкинском и Приморском районах.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.