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В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

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В Санкт-Петербурге начали работу передвижные пункты вакцинации от гриппа. Они открылись в 15 районах города, в том числе в Центральном, Выборгском, Кронштадтском и Невском.
В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на комитет по здравоохранению.

Также сделать прививку можно в Московском, Петроградском, Пушкинском и Приморском районах.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.

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