В Петербурге заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа
- РИА Новости
- © Виталий Белоусов
Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на комитет по здравоохранению.
Также сделать прививку можно в Московском, Петроградском, Пушкинском и Приморском районах.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.