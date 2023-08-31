ВОЗ сообщила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 63% за 28 дней

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире на 63% за 28 дней.

Об этом сказано в еженедельной эпидемиологической сводке ВОЗ.

В материале говорится, что за период с 24 июля по 20 августа в шести регионах организация зарегистрировала около 1,5 млн новых случаев заболевания COVID-19 и более 2 тыс. смертей.

Это на 63% больше и на 48% меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями, уточняет ВОЗ.

Ранее иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил, что появление новой разновидности коронавируса — естественный процесс, который происходит в результате постоянной эволюции вируса.