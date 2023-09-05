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Психодраматерапевт Малинина: стресс может быть причиной хронической усталости

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Психодраматерапевт Ольга Малинина рассказала, что выгорание, депрессия и хроническая усталость возникают, когда человек отдаёт больше, чем получает.
Психодраматерапевт Малинина: стресс может быть причиной хронической усталости
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Если исключить патологические состояния, которые могут приводить к ощущению постоянной усталости, стоит разобраться, где человек себя перегружает и теряет силы, поделилась специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Причиной эмоционального истощения могут быть внутренние переживания, конфликты и стрессы. Малинина объяснила, что «переживание — это психическая деятельность, на которую уходят огромные силы, но люди, как правило, этого не понимают».

По её словам, в таких ситуациях помогают хороший сон и физическая активность.

«Простые пешеходные прогулки хорошо запускают физиологические и психологические процессы и помогают при сильном стрессе, апатии и депрессии. Как для тела, так и для мозга очень важно движение», — подчеркнула врач.

Ранее психолог Анна Девятка посоветовала первые выходные после отпуска посвятить восстановлению: заниматься только тем, что нравится, и забыть о работе.

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