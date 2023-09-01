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Психолог Девятка посоветовала забыть о работе в первые выходные после отпуска

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Психолог Анна Девятка заявила, что очень важно в первые выходные после отпуска полностью восстановиться. По словам эксперта, желательно заниматься только тем, что нравится, и забыть о работе.
Психолог Девятка посоветовала забыть о работе в первые выходные после отпуска
  • Gettyimages.ru
  • © Taiyou Nomachi

«Решите для себя, что вы любите в жизни больше всего? Что вас по-настоящему вдохновляет, даёт силы и энергию жить? Прогулки в лесу? Походы в театр? Встречи с друзьями? Игра в теннис? Ответы у всех будут разные, но важно расставить для себя приоритеты и обязательно встроить в свой еженедельный будничный график любимые дела. Займитесь этим сразу, вернувшись из отпуска», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметила эксперт, каждый вечер можно подводить для себя итог дня.

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