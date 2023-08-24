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Психолог Аванесова посоветовала разобраться с причиной выгорания

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Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова рассказала, отчего происходит выгорание, и что делать, чтобы с ним справиться.
Психолог Аванесова посоветовала разобраться с причиной выгорания
  • Gettyimages.ru

Прежде всего, необходимо обнаружить причину, приведшую к такому состоянию, отметила она в беседе с RuNews24.

«Конечно, смена обстановки, отпуск, насыщенные выходные с родными или друзьями, хороший сон и питание, спорт и т.д. помогут переключиться, восстановиться и хорошо, если поможет даже переосмыслить происходящее. Но если не выявлена основная причина, которая приводит к выгоранию, то всё будет повторяться по кругу», — подчеркнула Аванесова.

По её словам, выгорание выполняет роль защитного механизма психики, оно позволяет дозировать работоспособность и экономить собственные психологические ресурсы.

Такому состоянию больше подвержены люди с низкой самооценкой, интроверты и перфекционисты, заключила она.

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