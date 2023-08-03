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Психолог Цыкоза назвала пять шагов для снижения тревожности

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Психолог Анна Цыкоза рассказала о пяти приёмах, которые помогут людям с высокой тревожностью справиться со своим состоянием.
Психолог Цыкоза назвала пять шагов для снижения тревожности
  • Gettyimages.ru
  • © Aleli Dezmen

Психолог в разговоре с «Российской газетой» посоветовала, используя технику интуитивного письма, выявить причины беспокойства и разделить их на два столбца: те, на которые можно повлиять, и те, которые находятся вне зоны контроля. При этом стоит осознать, что переживания, относящиеся ко второму столбцу (проблемы, не зависящие от человека), отнимают энергию, которую необходимо направлять на решение задач из первого столбца.

Второй шаг — снизить «градус тревоги», чётко формулируя свои цели, чтобы переключить фокус внимания на решение реальных проблем.

В-третьих, нужно проанализировать свои страхи, разделив эмоции и факты, чтобы увидеть источники тревоги и работать над ними, сказала Цыкоза.

Чтобы отвлечься от проблем, успокоиться и уменьшить уровень стресса, она посоветовала заниматься спортом, а на работе учиться делегировать задачи.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

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