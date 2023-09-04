В Сеченовском университете разработали передовой метод лечения аритмии

Современный малоинвазивный метод лечения аритмии с осени этого года будут применять врачи-рентгенхирурги НПЦИК (Центра кардиоангиологии) Сеченовского университета Минздрава России. Речь идёт о методе криогенной изоляции устьев лёгочных вен (КИЛВ).

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на МГМУ имени Сеченова.

КИЛВ помогает навсегда излечивать аритмию. Процедура показана пациентам с мерцательной аритмией, или фибрилляцией предсердий, которая является причиной развития ишемического инсульта.

«В первую очередь, КИЛВ рекомендована пациентам с пароксизмальной (приступообразной) формой фибрилляции предсердий. В этой группе пациентов эффективность пожизненного избавления от аритмии составляет более 80%», — прокомментировал рентгенхирург Центра Олег Сухоруков.

Ранее сообщалось, что учёные Дальневосточного федерального университета во Владивостоке создали инновационный комплекс, который помогает пациентам восстанавливаться после инсульта.