Во Владивостоке разработали технологию по восстановлению после инсульта

Учёные Дальневосточного федерального университета во Владивостоке создали инновационный комплекс, который помогает пациентам восстанавливаться после инсульта.

При помощи костюма с электродами и очков виртуальной реальности пациент выполняет на симуляторе специальные упражнения, оптимизированные под особенности его организма. А электронная программа с помощью электричества стимулирует его мышцы, заставляя их сокращаться, передаёт ОТР.

Новая разработка может повысить эффективность реабилитации после инсульта более чем на 25%, а также снизит время на восстановление.

Ранее НСН сообщала, что в Москве начал работать новый сервис искусственного интеллекта, способный распознать рассеянный склероз на магнитно-резонансной томографии. Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.