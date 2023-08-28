Сомнолог Полуэктов: у людей в возрасте бессонница может возникать из-за депрессии

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что после 40 лет увеличивается вероятность появления бессонницы и других нарушений сна.

«Только в 12% случаев бессонница бывает чистой. В большинстве случаев она сопутствует тревожным и депрессивным расстройствам. Плохой сон провоцирует головные боли, способствует развитию возрастных когнитивных нарушений», — отметил он в интервью Радио Sputnik.

По его словам, чтобы справиться с возрастной бессонницей, прежде всего нужно лечить эти сопутствующие заболевания. Если же бессонница возникала сама по себе, пациенту поможет сомнолог. К примеру, он может предложить пройти несколько сеансов когнитивно-поведенческой терапии, которая на сегодняшний день зарекомендовала себя как самый эффективный метод лечения расстройств сна.

Полуэктов также обратил внимание, что с возрастом сон становится менее глубоким, поэтому в некоторых случаях ощущение дефицита сна может быть обманчивым. Он посоветовал людям в возрасте уделять сну семь — девять часов.

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