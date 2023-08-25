Врач Водолазкая посоветовала есть морковь и шпинат для иммунитета осенью

Эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазкая рассказала о продуктах для поддержания иммунитета осенью.

В беседе с «Газетой.Ru» Водолазкая объяснила, что перед осенним сезоном происходит перестройка организма. Врач посоветовала в этот период употреблять овощи, богатые полезными веществами.

По словам врача, морковь — источник бета-каротина и витамина А. Благодаря этим полезным веществам сокращается частота и продолжительность ОРВИ.

Водолазская также добавила, что в болгарском перце содержится витамин С, а в шпинате — витамины А, С и Zn, необходимые для поддержки работы иммунных клеток.

Чеснок, по словам врача, стимулирует иммунную систему и снижает уровень холестерина.

Корень имбиря благодаря содержанию активного вещества гингерола активирует клеточный иммунитет.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что наиболее полезными ягодами для человека считаются те, которые произрастают в регионе его проживания.