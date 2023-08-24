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Врач Игнатикова назвала чернику и голубику самыми полезными ягодами в августе

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Врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, что наиболее полезными ягодами для человека считаются те, которые произрастают в регионе его проживания.
Врач Игнатикова назвала чернику и голубику самыми полезными ягодами в августе
  • Gettyimages.ru

Самые полезные ягоды средней полосы России: в начале лета — клубника, земляника, в августе — черника, голубика, красная и чёрная смородина, крыжовник, малина, сообщила она в эфире Радио Sputnik.

Рекомендуется съедать около одного стакана, то есть 200 г ягод в день, но польза для организма будет и в том случае, если включать в рацион ягоды хотя бы несколько раз в неделю, отметила Игнатикова.

Она напомнила, что в ягодах много растворимой клетчатки, которая помогает выводить из организма холестерин. А антиоксиданты и флавоноиды, которые есть в составе ягод, замедляют процессы старения, заключила диетолог.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «ММЦ на Мичуринском проспекте» и «КДЦ на Белорусской» Анна Кривошеева рассказала о пользе кедровых орехов для здоровья.

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