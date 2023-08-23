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Эндокринолог Кривошеева: кедровые орехи улучшают работу мозга

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Врач-эндокринолог, диетолог «ММЦ на Мичуринском проспекте» и «КДЦ на Белорусской» Анна Кривошеева рассказала о пользе кедровых орехов для здоровья.
Эндокринолог Кривошеева: кедровые орехи улучшают работу мозга
  • Gettyimages.ru

«Особенно орехи богаты мононенасыщенными жирными кислотами, такими как олеиновая кислота, которые помогают снизить уровень ЛПНП, «плохого» холестерина, и повысить уровень ЛПВП, «хорошего» холестерина», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, орехи можно употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе благодаря антиоксидантам.

Также они способствуют регуляции углеводного обмена, помогают поддерживать уровень сахара в крови.

«Комбинация питательных веществ, содержащихся в кедровых орехах, включая белок, клетчатку и полезные жиры, способствует усилению чувства сытости», — добавила Кривошеева.

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