Нутрициолог Богданова: употребление слив способствует омоложению кожи лица

Диетолог, нутрициолог Зоя Богданова рассказала, что употребление слив может продлить молодость кожи лица, так как употребление этого продукта способствует нейтрализации свободных радикалов в организме.

Сливы богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, поделилась эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой», — объяснила Богданова.

Диетолог уточнила, что для получения омолаживающего эффекта в день нужно съедать не менее 300 гр.

Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, какие ягоды считаются наиболее полезными.