Нутрициолог Богданова: употребление слив способствует омоложению кожи лица
- Gettyimages.ru
Сливы богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, поделилась эксперт в интервью Радио Sputnik.
«Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой», — объяснила Богданова.
Диетолог уточнила, что для получения омолаживающего эффекта в день нужно съедать не менее 300 гр.
Ранее врач-терапевт, диетолог Елена Игнатикова рассказала, какие ягоды считаются наиболее полезными.