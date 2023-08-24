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Врач Ионова заявила, что чипсы неполезны для здоровья

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Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала о вреде чипсов.
Врач Ионова заявила, что чипсы неполезны для здоровья
  • Gettyimages.ru

В беседе с Общественной службой новостей Ионова объяснила, что частое употребление канцерогенных продуктов, в частности чипсов, может негативно сказаться на здоровье.

По словам врача, чипсы из-за высокого содержания соли, масла и, как следствие, повышенной калорийности, совершенно неполезны для здоровья.

Ранее гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что зрелые грибы по мере роста становятся опасными для здоровья.

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