Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не собирать перезрелые грибы
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«Когда гриб входит в стадию зрелости, в нём начинают образовываться вредные вещества. Употреблять такие грибы в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде неполезно», — отметила она в интервью «Газете.Ru».
Кроме того, по её словам, в старых грибах могут быть личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другие.
Чтобы не допустить отравления, следует почистить и отварить грибы прямо в день сбора. После этого их можно оставить в холодильнике на сутки.
«Другой вариант — тщательно промыть грибы, бланшировать и положить в морозилку. В таком виде они могут храниться около года», — заключила Кашух.
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