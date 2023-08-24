Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не собирать перезрелые грибы

Гастроэнтеролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, что зрелые грибы по мере роста становятся опасными для здоровья.

«Когда гриб входит в стадию зрелости, в нём начинают образовываться вредные вещества. Употреблять такие грибы в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде неполезно», — отметила она в интервью «Газете.Ru».

Кроме того, по её словам, в старых грибах могут быть личинки насекомых, грибки и патогенные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, стафилококки, энтерококки, стрептококки и другие.

Чтобы не допустить отравления, следует почистить и отварить грибы прямо в день сбора. После этого их можно оставить в холодильнике на сутки.

«Другой вариант — тщательно промыть грибы, бланшировать и положить в морозилку. В таком виде они могут храниться около года», — заключила Кашух.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог ММЦ на Мичуринском проспекте и КДЦ на Белорусской Анна Кривошеева рассказала о пользе кедровых орехов для здоровья.