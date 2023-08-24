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Диетолог Семёнова посоветовала худеющим съедать не более двух авокадо в день

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Врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог компании Biogena Татьяна Семёнова посоветовала людям, которые пытаются похудеть, не есть слишком много авокадо.
Диетолог Семёнова посоветовала худеющим съедать не более двух авокадо в день
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В авокадо содержится множество полезных веществ: витамин К, калий, фолиевая кислота, витамины группы B, сообщила специалист «Газете.Ru».

Клетчатка в авокадо помогает регулировать аппетит и укреплять иммунитет. Продукт благотворно влияет на сердце, а также снижает уровень тревожности из-за входящих в его состав жирных кислот Омега-3.

Однако тем, кто следит за калориями, Семёнова порекомендовала ограничить суточное потребление двумя авокадо.

Наряду с этим стоит ограничить потребление продукта пациентам с панкреатитом, заболеваниями щитовидной железы, а также кормящим матерям, отметила диетолог.

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