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Стоматолог Максимов: стресс может влиять на формирование прикуса у детей

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Детский стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматология», кандидат медицинских наук Николай Максимов перечислил неочевидные причины, влияющие на формирование неправильного прикуса у детей.
Стоматолог Максимов: стресс может влиять на формирование прикуса у детей
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Одной из них может являться преобладание у ребёнка ротового дыхания, объяснил специалист в разговоре с газетой «Известия».

«Этот образ дыхания может привести к изменениям в положении языка при глотании и в покое, влияя на правильное формирование прикуса», — уточнил Максимов.

Также, по его словам, на развитие лицевого отдела черепа и формирование прикуса могут повлиять проблемы, возникшие во время беременности или при родах — недостаток кислорода, преждевременные роды, низкий вес при рождении.

Негативное влияние на формирование прикуса у детей может оказывать неправильное питание, а также такие привычки, как сосание пальца, держание языка между зубами или постоянное сжимание челюстей. Кроме того, на прикус могут влиять сильные эмоции, стресс, нервное напряжение и нервные тики, заключил Максимов.

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