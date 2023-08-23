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Диетолог Григорьян предложила привлекать врачей для бесед с детьми о вреде фастфуда

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Врач-диетолог Ольга Григорьян высказалась за то, чтобы к беседам со школьниками о вреде фастфуда привлекали врачей.
Диетолог Григорьян предложила привлекать врачей для бесед с детьми о вреде фастфуда
  • Gettyimages.ru

«Нужно детям проводить показательные уроки с хорошим врачом-диетологом, который действительно показал бы картинки: вот эта группа детей ест фастфуд раз в неделю, вот эта группа ест два раза в день, и какие у них маркеры здоровья. Вот это будет очень показательно», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, в детских садах и школах стоит рассказывать о том, что питание — это основа здоровья.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «360» рассказала о негативном влиянии фастфуда на детское здоровье. По её словам, продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей.

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