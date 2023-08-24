Акушер Казакова посоветовала в период беременности отказаться от суши

Врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Дарья Казакова рассказала, что беременным стоит отказаться от употребления некоторых блюд и продуктов.

Прежде всего беременным следует полностью исключить алкоголь — в любом виде и в любых количествах, подчеркнула она в беседе с газетой «Известия».

«Кроме того, не стоит есть термически не обработанное мясо, рыбу (в том числе суши) и морепродукты, сырые яйца, пить непастеризованное молоко. От некоторых видов рыбы, даже приготовленной, тоже придётся отказаться, так как она может содержать большое количество ртути (например, тунец)», — добавила Казакова.

Наряду с этим она посоветовала сократить суточное потребление поваренной соли, а также кофе — до одной чашки (200 мг кофеина).

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