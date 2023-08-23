Диетолог Мухина предупредила, что говядина Вагю способна повышать холестерин

По словам врача-диетолога доктора медицинских наук Марият Мухиной, говядина Вагю имеет высокую калорийность и повышает холестерин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«У нас сейчас появился модный тренд на говядину Вагю, которая где-то на 60% состоит из жира, который очень коварно расположен между волокнами мяса», — рассказала врач.

Также она заявила, что такой продукт вреден, потому что нарушает липидный профиль крови. Из-за жирной говядины у пожилых людей может обостриться панкреатит, развиться атеросклероз, ишемия.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев предостерёг от употребления острых блюд натощак.