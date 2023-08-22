Диетолог Арзамасцев предостерёг от употребления острых блюд натощак

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, какие продукты не стоит употреблять натощак.

«Если человек голоден, ему не стоит есть тяжёлые продукты, например грибы, орехи. Они будут сложно переноситься», — заявил он в беседе с «Москвой 24».

По его словам, нежелательно также употреблять специи, в частности, есть сушёное мясо с острыми приправами.

Что касается напитков, то Арзамасцев не рекомендует пить натощак свежевыжатые соки и алкоголь.

«На голодный желудок человек может съесть очень много сладкого, и даже если у него не было проблем с лишним весом, они могут появиться», — добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с телеканалом «360» рассказала о негативном влиянии фастфуда на детское здоровье. По её словам, продукты быстрого питания могут содержать значительно больше соли, сахара и насыщенных жиров, чем рекомендуется для детей.