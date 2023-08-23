Врач Бобровский: при стрессе полезно есть фрукты, зелень и орехи

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский перечислил продукты, которые помогают снять психоэмоциональное напряжение.

Об этом сообщает Радио Sputnik.

«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком», — поделился врач.

По словам специалиста, нужно употреблять в пищу ягоды, фрукты, зелень, жирную рыбу и орехи.

«Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — уточнил Бобровский.

Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что отсутствие в рационе продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных для здоровья витаминов и минералов.