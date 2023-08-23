Врач Бобровский: при стрессе полезно есть фрукты, зелень и орехи
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Об этом сообщает Радио Sputnik.
«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком», — поделился врач.
По словам специалиста, нужно употреблять в пищу ягоды, фрукты, зелень, жирную рыбу и орехи.
«Орехи и семечки тоже основательно помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — уточнил Бобровский.
Ранее нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что отсутствие в рационе продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных для здоровья витаминов и минералов.