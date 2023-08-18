Нутрициолог Ковылкина предупредила о дефиците витаминов из-за отказа от мяса

Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что отсутствие в рационе продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных для здоровья витаминов и минералов.

Так, отказ от красного мяса может привести к дефициту железа и, как следствие, к пониженному гемоглобину, отметила она в разговоре с РИАМО.

Нехватка животных продуктов может привести к дефициту белка, цинка, фосфора, кальция, омега-3, витамина D и витаминов группы В.

Ковылкина подчеркнула, что железо из растительных продуктов, не усваивается так, как из продуктов животного происхождения.

Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что мясо и рыбу нежелательно сочетать с картофелем.