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Нутрициолог Ковылкина предупредила о дефиците витаминов из-за отказа от мяса

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Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, что отсутствие в рационе продуктов животного происхождения может привести к дефициту важных для здоровья витаминов и минералов.
Нутрициолог Ковылкина предупредила о дефиците витаминов из-за отказа от мяса
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Так, отказ от красного мяса может привести к дефициту железа и, как следствие, к пониженному гемоглобину, отметила она в разговоре с РИАМО.

Нехватка животных продуктов может привести к дефициту белка, цинка, фосфора, кальция, омега-3, витамина D и витаминов группы В.

Ковылкина подчеркнула, что железо из растительных продуктов, не усваивается так, как из продуктов животного происхождения.

Ранее врач общей практики Мария Беляева заявила, что мясо и рыбу нежелательно сочетать с картофелем.

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