Врач Беляева посоветовала не сочетать мясо с картофелем

Врач общей практики Мария Беляева заявила, что нежелательно сочетать мясо и рыбу с картофелем.

«Крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно, что создаёт большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт», — сказала Беляева в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Как отметила Беляева, не стоит сочетать сладкие фрукты и другие продукты с высоким содержанием сахара с другими блюдами, особенно с белковыми.

«Также разные виды белков плохо сочетаются друг с другом. Поэтому лучшим гарниром к белковой пище могут быть овощи, как источник сложных углеводов», — пояснила она.

Ранее врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН выразила мнение, что не существует продуктов, способных действительно повысить настроение.