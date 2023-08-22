Психолог Таланов предостерёг от обращения к некомпетентным специалистам

Психолог Роман Таланов предупредил, что недобросовестные эксперты в области психологии в силу некомпетентности могут ставить обращающимся к ним людям несуществующие диагнозы.

Такие специалисты могут манипулировать понятиями «депрессия», «апатия», «шизофрения» и назначать ненужные препараты, поделился он в беседе с Life.ru.

Таланов подчеркнул, что уважающий себя психолог не будет клеймить пациента такими терминами, как «больной». Также пациенту стоит насторожиться, если общение с врачом идёт в сочувствующем тоне, который напоминает разговор взрослого с ребёнком.

По словам эксперта, профессиональный психолог, даже если и заподозрит что-то неладное в психике пациента, не подаст вида, а, напротив, поможет выявить источник проблем и справиться с заболеванием.

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