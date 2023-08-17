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Нутрициолог Мансурова заявила, что причинами РПП могут быть психотравмы

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Нутрициолог и медицинский психолог клиники «Евроонко» Ирина Мансурова рассказала о симптомах расстройства пищевого поведения (РПП).
Нутрициолог Мансурова заявила, что причинами РПП могут быть психотравмы
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В беседе с газетой «Известия» Мансурова объяснила, что РПП — это психогенное заболевание, связанное с навязчивым ограничением потребления еды или с чрезмерным перееданием.

По словам нутрициолога, при нервной анорексии человеку кажется, что он полный даже при дефиците массы тела. При этом иногда заболевание может сопровождаться намеренным опустошением желудка после приёма пищи.

Мансурова отметила, что при нервной булимии человек неконтролируемо ест огромное количество еды, переедает, а затем вызывает рвоту.

По словам врача, РПП может развиться, если в детстве заставляли есть или, наоборот, ограничивали в питании, то есть у ребёнка искажаются пищевые привычки.

Кроме того, к РПП могут привести психотравмы, тревожные расстройства и депрессия. Человек может начать «заедать» травмы.

«Существуют и физиологические причины — сбой работы гормонов, которые отвечают за чувство голода и насыщения. Хронический недосып, стресс, обезвоживание организма — эти факторы могут в совокупности спровоцировать дисфункцию гормонов», — добавила врач.

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