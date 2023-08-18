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В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать крепкие яблоки

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Роспотребнадзор дал советы по выбору яблок в преддверии Яблочного спаса, который отмечается 19 августа.
В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать крепкие яблоки
  • Gettyimages.ru
  • © dragana991

Об этом сообщает газета «Известия».

В Роспотребнадзоре отметили, что яблоки на ощупь должны быть крепкими, без коричневых пятен, точек и вмятин.

На упаковке яблок должны быть указаны наименование производителя, страна, дата сбора, упаковки, а также срок годности.

В Роспотребнадзоре также посоветовали перед употреблением тщательно промыть яблоки в горячей воде, так как плоды покрывают воском или специальными препаратами для сохранности и предотвращения процессов гниения.

Ранее шеф-кондитер, изобретательница зефира своего собственного бренда Муза Чемоданова рассказала, как правильно выбрать зефир.

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