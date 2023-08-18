В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать крепкие яблоки
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Об этом сообщает газета «Известия».
В Роспотребнадзоре отметили, что яблоки на ощупь должны быть крепкими, без коричневых пятен, точек и вмятин.
На упаковке яблок должны быть указаны наименование производителя, страна, дата сбора, упаковки, а также срок годности.
В Роспотребнадзоре также посоветовали перед употреблением тщательно промыть яблоки в горячей воде, так как плоды покрывают воском или специальными препаратами для сохранности и предотвращения процессов гниения.
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