В Роспотребнадзоре рекомендовали выбирать крепкие яблоки

Роспотребнадзор дал советы по выбору яблок в преддверии Яблочного спаса, который отмечается 19 августа.

Об этом сообщает газета «Известия».

В Роспотребнадзоре отметили, что яблоки на ощупь должны быть крепкими, без коричневых пятен, точек и вмятин.

На упаковке яблок должны быть указаны наименование производителя, страна, дата сбора, упаковки, а также срок годности.

В Роспотребнадзоре также посоветовали перед употреблением тщательно промыть яблоки в горячей воде, так как плоды покрывают воском или специальными препаратами для сохранности и предотвращения процессов гниения.

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