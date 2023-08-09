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Кондитер Чемоданова дала советы по выбору зефира

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Шеф-кондитер, изобретательница зефира своего собственного бренда Муза Чемоданова рассказала, как правильно выбрать зефир.
Кондитер Чемоданова дала советы по выбору зефира
  • Gettyimages.ru

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» кондитер заявила, что натуральный зефир состоит из сахара, фруктового пюре (в частности, яблочного), а также загустителя (пектина, желатина, коллагена, агар-агара). По словам Чемодановой, не стоит покупать зефир, если в его составе есть что-то ещё.

При покупке не менее важно обратить внимание на цвет и форму зефира. Натуральный продукт будет иметь пастельные оттенки, а не яркие.

Кондитер также рекомендует слегка надавить на зефир, он должен сразу восстановить свою форму после нажатия.

«Если форма зефира не восстанавливается, то это говорит о неверной технологии изготовления или о нарушении условий хранения», — добавила кондитер.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян рассказала, как выбрать качественные пшеничные макароны.

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