Диетолог Арзуманян: макароны из твёрдых сортов пшеницы полезны для здоровья

Врач-диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Арзуманян рассказала, как выбрать качественные пшеничные макароны.

Прежде всего стоит выбирать продукт, изготовленный из твёрдых сортов пшеницы, сообщила она в интервью Радио Sputnik.

Второй признак хороших макарон — это надпись trafilata al bronzo на упаковке. Это значит, что для их приготовления использовались пресс-формы из бронзы, объяснила Арзуманян.

«Такое тесто более тягучее, содержит больше белка. Сделанные из него макароны лучше тех, которые готовят с помощью тефлоновых форм», — заключила диетолог.

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